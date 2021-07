Chiavari, in piazza Mazzini crolla una campana di ghisa

Intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area nel corso della mattinata, non ci sono stati feriti

Una campana di ghisa è crollata dalla torre dell'ex palazzo del tribunale in piazza Mazzini a Chiavari intorno alle 7.30 di giovedì 15 luglio 2021, fortunatamente non ci sono stati feriti, poche le persone in piazza a quell'ora.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari che dopo aver transennato la zona hanno lavorato fino alle nove per effettuare le necessarie verifiche. La campana ha infatti una "gemella" nella torre dell'orologio, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco non sono emerse problematiche legate alla seconda campana, che comunque verrà probabilmente rimossa per motivi di sicurezza.

La campana crollata al suolo, piccola e tozza in ghisa con alcuni decori in rilievo, è stata rimossa e portata in un magazzino comunale, sarà poi l'amministrazione a doversi occupare dell'eventuale ripristino. I vigili del fuoco, nel corso dell'intervento, hanno utilizzato anche un drone con il quale hanno sorvolato l'area, intervenuta anche l'autoscala che però non è stata utilizzata sia per motivi di altezza che per la presenza dei banchi del mercato nella piazza.