Voragine aperta nel corridoio di un asilo, 75 bambini evacuati

Tragedia sfiorata in un asilo di Chiavari.

Questa mattina, martedì 21 novembre, si è aperta una voragine nel pavimento in un corridoio della scuola Della Torre di Chiavari in via Delpino. Fortunatamente i bambini erano tutti nelle aule al momento del crollo e nessuno si è fatto male.

Maestre e alunni sono stati fatti evacuare per permettere ai tecnici di verificare la sicurezza dell'edificio. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Sotto i grembiuli e gli zainetti appesi alla parete si è aperto un buco di 12 metri quadrati circa, non erano ancora le 8.30 e nel corridoio c'era una decina di bambini. Lo ripetiamo: tutti incolumi.

Arrivano le prime reazioni politiche: "Questa mattina, a Chiavari, in un asilo si è aperta una voragine di due metri poco dopo l’entrata a scuola. I bimbi, settantacinque, sono stati evacuati - scrive su Facebook Luca Pirondini del Movimento 5 Stelle - Per fortuna nessuno si è fatto male ma per l’ennesima volta ci si dovrebbe interrogare sulle reali priorità. Non è nemmeno ipotizzabile che succeda una cosa del genere in un luogo nel quale, si presume, i bambini siano al sicuro. Non è possibile!".