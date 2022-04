Alla guida con l'hashish in tasca: denunciati dai carabinieri

Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio a Chiavari, i carabinieri del Comando locale hanno identificato circa 130 persone, di cui 30 soggetti gravati da pregiudizi di polizia e 10 extra comunitari.

In seguito al controllo di 110 autoi militari hanno elevando 5 contravvenzioni al codice della strada. L’operazione ha consentito di procedere alla denuncia in stato di libertà di 3 persone: un cittadino ecuadoriano gravato da pregiudizi di polizia e sprovvisto di regolare permesso di soggiorno; uno studente ed un 40enne, trovati in possesso di vari grammi di hashish, venivano deferiti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.