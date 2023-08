Furto in negozio e al distributore automatico, quattro turisti nei guai

Nove persone sono state denunciate a Chiavari durante i controlli svolti a Ferragosto dai carabinieri. In cinque casi si tratta di persone, di età compresa tra i 20 e i 60 anni, sorprese ubriache alla guida o con la patente revocata.

Nei guai anche due ragazze di 20 anni, una tedesca e una albanese. Le giovani sono state sorprese a rubare all'interno di un negozio e sono state denunciate per tentato furto.

Un 35enne polacco e un 30enne del Veneto sono stati infine denunciati dai militari per tentato furto aggravato in concorso. I due hanno cercato di forzare, per rubare merce varia, il distributore automatico di una tabaccheria.