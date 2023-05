'Cosa c'è sotto', serata di approfondimento sulla Colmata di Chiavari

Martedì 23 maggio alle ore 21 al Cinema Mignon è in programma una serata di approfondimento sull'area di Colmata, organizzata dal Comitato No al Depuratore in Colmata.

"Tra le tante incognite - spiega il comitato - legate della scelta della Colmata di Chiavari per la costruzione del depuratore comprensoriale, non si può ignorare il fatto che l’area è stata utilizzata per anni come una vera e propria discarica a cielo aperto".

"Grazie al lavoro di studio sulle fonti stampa dell'epoca - prosegue il comitato -, Giorgio Getto Viarengo ha fatto riemergere la storia del sottosuolo di quella zona. La ricerca, sintetizzata in un filmato, verrà proiettata martedì 23 maggio alle ore 21 al Cinema Mignon in via Martiri della Liberazione a Chiavari. Durante la serata, grazie agli interventi dei tecnici del Comitato, verranno sollevate nuove problematiche relative all'opera: dalla realizzazione della scogliera e il relativo movimento di massi, al mancato riutilizzo delle acque depurate".

"Al termine dell'incontro, dopo aver dato ampio spazio al dibattito e alle domande, verrà proiettata la video inchiesta Depuratore in Colmata: un progetto sciagurato", conclude il comitato.