Sorpreso in auto con coltello, roncola e hashish: 18enne nei guai

Controlli dei carabinieri nel fine settimana tra sabato 9 e domenica 10 luglio 2022 a Chiavari. Nel corso di un servizio coordinato 'ad alto impatto' i militari si sono concentrati sul centro cittadino.

Cinquanta le persone identificate, dui cui sette cittadini extracomunitari, cinque persone con precedenti, cinque sottpposte a obblighi restrittivi vari; sedici invece i veicoli controllati, quattro le perquisizioni.

L’operazione ha portato a due denunce a piede libero. Nel primo caso uno studente di 18 anni fermato alla guida di un veicolo è stato trovato in possesso di oltre cinque grammi di hashish, un coltello a serramanico e una roncola, il tutto è stato sequestrato mentre per il giovane è scattata la denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione ai fini di spaccio.

Nel secondo caso è finito nei guai un 55enne fermato alla guida del proprio mezzo e sottoposto all’alcooltest, aveva un tasso pari a 0,98 g/l che ha fatto scattare la denuncia per guida in stato di ebbrezza, come previsto nel caso in cui si superi il limite di 0,8 g/l. Ovviamente è stata anche ritirata la patente.

Durante i controlli è stato anche segnalato come assuntore alla prefettura un 30enne sorpreso con alcuni grammi di hashish.