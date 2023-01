Ragazzino rischia di affogare in canoa, grave al Gaslini

Ampio dispiegamento di forze nel pomeriggio di giovedì 12 gennaio 2023 a Chiavari per il salvataggio di un giovanissimo canoista rimasto incastrato sott'acqua nel fiume Entella, nella zona del ponte della Maddalena.

Secondo quanto appreso il ragazzino, minorenne, si trovava con alcuni amici e un istruttore quando la canoa si è ribaltata, forse perché rimasta incastrata tra un pilone e un tronco, facendolo finire in acqua. Sul posto sono intervenuti intorno alle ore 16:30 i vigili del fuoco con sommozzatori ed elicottero, il personale del 118 con ambulanze e automedica Tango 1 e anche la polizia che ha chiuso la strada per agevolare le operazioni di salvataggio, rese difficili dalla forte corrente.

Alla fine il ragazzo è stato recuperato e portato in codice rosso al Gaslini in gravi condizioni con l'elicottero Grifo, soccorso e portato in codice giallo in ospedale anche l'istruttore che si trovava con il ragazzino e che ha cercato di prestare i primi soccorsi dopo l'incidente.