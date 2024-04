Coppia borseggia un'anziana sotto gli occhi di un poliziotto in borghese

Un uomo e una donna di 35 e 38 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Chiavari, i due hanno cercato di derubare un'anziana, ma sono stati notati da un agente in borghese e bloccati.

I fatti risalgono alla mattinata di martedì 23 aprile 2024. Il poliziotto, vicino alla pensione, stava svolgendo un servizio in abiti civili in via Martiri della Liberazione a Chiavari e ha notato la coppia che confabulava su una panchina fissando un’anziana signora a passeggio.

I due si sono improvvisamente alzati e la donna ha volontariamente scontrato la passante, per permettere al complice di sfilarle il portafoglio dalla borsa. Poi la coppia si è allontanata verso un vicolo. Il poliziotto è andato subito a rassicurare l’anziana, che si era appena accorta del furto, per poi seguirli a distanza, notando che gettavano il maltolto dentro un bidoncino dell’immondizia.

Le volanti chiamate a rinforzo dall’agente in borghese hanno fermato i due presunti autori del borseggio nei pressi della stazione ferroviaria. Nello zaino avevano 40 euro e 45 centesimi, ovvero la somma precisa che era all’interno del borsellino della derubata. Denaro restituitole in sede di denuncia, insieme al portafoglio rinvenuto nel cassonetto. Durante la direttissima del 24 aprile i due sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp