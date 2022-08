Bimba precipita in un tombino aperto, salvata dal papà e ricoverata al Gaslini

Paura sabato sera a Chiavari, in passeggiata: una bimba è caduta in un tombino aperto mentre giocava in un'aiuola.

Erano le 22 quando le urla della piccola hanno fatto scattare il papà che l'ha recuperata nel buco profondo due metri proprio dietro le fontane del lungomare.

Per lei ferite non gravi è stata trasferita in codice giallo all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area, e vietarne l'accesso, proprio dietro le fontane colorate "Otto marzo".