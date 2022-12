Distrugge vetri e dà fuoco a un cassonetto, fermato col taser

Un giovane di 25 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato a Chiavari nella serata di martedì 27 dicembre 2022. È successo in via Piacenza intorno alle 21. Gli agenti sono intervenuti su segnalazione di alcuni residenti, che hanno visto il ragazzo infrangere le vetrine al piano strada di alcuni civici in via Piacenza.

Prima di essere bloccato, il giovane ha distrutto anche i vetri di alcune auto e dato fuoco a un cassonetto per la raccolta dei rifiuti, motivo per cui, sul posto, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

All'arrivo degli agenti, invece di calmarsi, ha continuato nel suo atteggiamento violento ed è finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale. Per bloccarlo è stato necessario utilizzare il taser. Questa mattina il processo per direttissima. Secondo quanto accertato, il giovane non era ubriaco.