Mezzo chilo di cocaina e due pistole nel box, spacciatore arrestato dalla polizia

Poliziotti che si fingono postini per incastrare uno spacciatore: è successo a Chiavari dove un uomo già agli arresti domiciliari è stato portato via in manette per detenzione abusiva di armi da fuoco e sostanza stupefacente ai fini di spaccio e ricettazione.

Le indagini, partite dalla segnalazione di un via vai sospetto nell’abitazione e dopo alcuni servizi mirati di perlustrazione, sono culminate nel travestimento di due poliziotti da portalettere per effettuare una consegna a domicilio decisiva per entrare in casa del pusher che aveva installato telecamere all'ingresso.

Durante il controllo la polizia ha trovato 28 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo pari a 60 grammi e un bilancino elettronico di precisione, mentre durante la perquisizione estesa al box dello spacciatore, sono state trovate 2 pistole, un revolver calibro 38 special e una derringer con 18 cartucce calibro 38 e 7 panetti di cocaina per un peso di quasi mezzo chilo e un valore sul mercato illegale pari a 40mila euro. L’uomo è stato protato nel carcere di Marassi.