Molesta le clienti di un locale con una bottiglia nascosta nei pantaloni, arrestato

Si è presentato ubriaco presso una gastronomia d'asporto a Chiavari ed ha cominciato a molestare gli avventori, in particolare le donne, mostrando loro un vistoso rigonfiamento all'altezza della cinta, che ha allarmato i presenti poiché simile alla sagoma di un coltello.

Gli agenti intervenuti a fatica hanno bloccato il 28enne, che ha reagito insultandoli e aggredendoli con calci e pugni, tanto da provocare a due di loro lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Una volta ammanettato, è stato possibile appurare che l'oggetto nascosto nei pantaloni era una bottiglia di vetro vuota.

Il 28enne, di origini marocchine, dal mese di maggio quando è stato scarcerato dopo aver scontato una condanna per lesioni ai danni di un connazionale, è stato denunciato per ben 5 volte da poliziotti e carabinieri, sempre per i suoi comportamenti aggressivi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questa volta è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato anche per minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali e molestie. Questa mattina è stato giudicato con rito direttissimo.