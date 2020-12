Multato per divieto di sosta, prende a schiaffi l’ausiliaria e le rompe il telefono

Ha dato uno schiaffo all’ausiliaria del traffico che le aveva appena fatto la multa, facendole cadere il telefono di mano e rompendoglielo. Non contento, l’ha minacciata invitandola a «ringraziarlo per non averla riempita di botte».

È successo a Chiavari, protagonista della vicenda un 31enne che aveva parcheggiato l’auto in corso Garibaldi ed è arrivato dopo la scadenza del ticket. Sul posto era presente un’ausiliaria del traffico, che vista la scadenza del termine aveva complicato una multa.

L’uomo a quel punto ha perso le staffe: protestano, le ha tirato uno schiaffo colpendola alla mano e facendole cadere il telefono, poi l’ha insultata e minacciata.

La donna si è rivolta alla polizia, e dopo gli accertamenti effettuati dai poliziotti del commissariato di Chiavari il 31enne genovese è stato denunciato.