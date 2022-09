Cgil alla Giornata di azione globale per il clima

Il movimento per la giustizia climatica 'Fridays For Future' ha fissato per venerdì 23 settembre 2023 uno sciopero globale per il clima, alla manifestazione genovese parteciperanno anche la Camera del lavoro di Genova e Cgil Liguria.

La manifestazione si svolge in diverse città italiane, tra cui il capoluogo ligure, a due giorni dall'appuntamento elettorale del 25 settembre, l'obiettivo del movimento è sensibilizzare gli schieramenti politici sull'importanza di intraprendere urgenti azioni di contrasto alla crisi climatica.

Cgil Liguria, in una nota, ha commentato così la propria adesione allo sciopero:

"I profondi cambiamenti climatici incidono ormai quotidianamente sulla vita delle persone provocando incendi, allagamenti e distruzione e mettendo in crisi le economie. La priorità della politica deve essere quella di un radicale ed urgente cambiamento di sistema che metta al centro della propria azione la salvaguardia dell’ambiente e strumenti per uno sviluppo eco sostenibile: contrasto al cambiamento climatico, una giusta transizione ecologica e sostenibile, il superamento dell’uso delle fonti fossili fanno parte di questo cambiamento e delle nostre priorità".

A Genova la manifestazione organizzata da FridayForFuture si terrà presso piazza Principe a partire dalle ore 9. Il movimento FridaysForFuture ha dichiarato che, nonostate ci siano alle porte nuove elezioni, la crisi climatica è ancora assente dal dibattito politico.

Agnese Casadei, di FridaysForFuture ha dichiarato: “Abbiamo un estremo bisogno di un piano di giustizia climatica e sociale che metta prima le persone e dopo il profitto. Stiamo ancora correndo nella direzione sbagliata. La strada da percorrere è davvero lunga, ma siamo ancora qui e non abbiamo intenzione di fare alcun passo indietro.”