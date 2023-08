Caldo da bollino rosso, la Cgil chiede tutele per i lavoratori nei cantieri

Il caldo a Genova diventa da bollino rosso oggi, martedì 22 agosto, e durerà almeno fino a giovedì. La Cgil chiede tutele per i lavoratori nei cantieri, tra i più esposti ai rischi delle ondate di calore.

"Le autorità competenti hanno diramato lo stato di allerta rossa per il rischio legato al caldo eccezionale. Invitiamo tutti i lavoratori del settore delle costruzioni alla massima prudenza e alle rappresentanze sindacali di farsi parte attiva con i rispettivi datori di lavoro per dare attuazione al protocollo sottoscritto con la Prefettura di Genova sul tema emergenza caldo e relativa cassa integrazione. Per qualunque informazione e assistenza i funzionari della Fillea Cgil sono a disposizione": è quanto si legge in una nota di Federico Pezzoli, segretario generale Fillea Cgil Genova.

A fine luglio, infatti, era stato firmato un protocollo di intesa con linee guida e misure per la prevenzione e protezione dai rischi correlati alle condizioni di microclima negli ambienti di lavoro per la provincia di Genova.

Il verbale era stato redatto con la collaborazione della Prefettura di Genova, e oltre a Cgil Cisl Uil e la stessa Prefettura è stato siglato da capitaneria di porto, comando provinciale dei vigili del fuoco, Autorità di sistema portuale del mar Ligure occidentale, Asl 3 e 4, Ispettorato territoriale del lavoro, Inail, Camera di Commercio di Genova, sezione provinciale di Confindustria, cezione provinciale Ance di Genova, le associazioni datoriali del comparto agricoltura e altri.

Tra le altre misure era stata indicata l’attivazione della cassa integrazione ordinaria laddove si raggiungano condizioni di lavoro proibitive, vedi l’esperienza del lavoro in edilizia dove superati i 35 gradi centigradi l’azienda può richiederla ma che nell’accordo è prevista anche per la temperatura "percepita".