Recco: arrivano i cestini compattatori intelligenti, avvisano quando sono pieni

Nuovi cestini compattatori intelligenti a Recco. I contenitori sono stati installati in via IV Novembre e in piazza San Giovanni Bono, si aggiungono ai cestini già sistemati nel centro e a quelli che verranno posizionati lungo la passeggiata a mare, con la prosecuzione dei lavori di lavori di restyling.

I contenitori sono all’avanguardia dal punto di vista tecnologico in quanto sono dotati di un sistema di sensori che segnala agli operatori quando sono pieni, ottimizzando così le operazioni di svuotamento. "Avvisano tramite app quando devono essere svuotati, riducono, compattano i rifiuti fino a cinque volte tramite una pressa e sono alimentati da un pannello solare. I dispositivi, inoltre, sono stati collocati nelle zone dove ne è più necessaria la presenza" sottolineano il sindaco Carlo Gandolfo e l'assessore all'ambiente Edvige Fanin.

Il Comune di Recco ha ottenuto il finanziamento per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per un importo totale di 903.288 euro, a valere sull'avviso pubblico nell'ambito del Pnrr - Investimento 1.1 Linea d’Intervento A. Con questi fondi oltre ai cestini, è in corso anche l'installazione di cassonetti intelligenti, videosorvegliati e l'ammodernamento della cabina Loderini.

