Cucciolo mix maremmano trovato per strada e portato al canile

Un cane cucciolo mix maremmano di circa 50 giorni è trovato intorno alle 19 di domenica 15 ottobre 2023 in piazza Cesino, sopra Pontedecimo, scappato o abbandonato.

Il cucciolo è stato recuperato da alcune persone che abitano in zona fino all'intervento della Croce Gialla, che lo ha portato al canile.

L'ultimo episodio analogo risale al 22 settembre, quando un giovane Rottweiler è stato abbandonato sotto la pioggia sulla strada per raggiungere il rifugio per animali in via Rollino, ma in precedenza una cagna era stata lasciata alla rete del canile municipale di Genova e due fratellini legati a un albero nel bosco vicino.