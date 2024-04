Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane, dopo aver rapinato un negozio in via Cesarea, scoperto dalla guardia giurata dell'esercizio commerciale si è divincolato, colpendo la guardia con calci e pugni prima di darsi alla fuga.

I carabinieri del nucleo Radiomobile di Genova hanno arrestato per rapina un 21enne di nazionalità tunisina, già noto alle forze dell'ordine.

Rapina in un negozio di via Cesarea, in manette un ventunenne