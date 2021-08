Anziano morto nell'incendio della sua casa, aperta inchiesta

La procura di Genova ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla morte di Cesare Massardo, 79 anni, deceduto nel rogo della sua casa in via dei Sansone a Carignano. Il pm Fabrizio Givri ha disposto l'autopsia. Nel frattempo migliora la figlia 44enne dell'uomo, portata al San Martino in codice rosso per intossicazione.

Al momento nessuna ipotesi è esclusa, compresa quella del dolo. I vigili del fuoco, per poter accedere all'apprtamento, hanno dovuto forzare la porta. La vittima è stata trovata riversa a terra nei pressi di una finestra, probabile abbia tentato di aprirla per prendere aria. L'uomo sarebbe morto a causa del fumo inspirato.

A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, poi fatti allontanare dallo stabile per precauzione. Dopo l'autopsia, il pm darà il via libera ai funerali.