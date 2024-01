"Cesap e Favis diffamate da membri del Centro Anidra". A marzo inizia il processo

"Cesap (centro studi abusi psicologici) e Favis (associazione familiari vittime delle sette) sono due rispettabili associazioni che, fin dai tempi dei primi arresti a carico di Paolo Bendinelli e Paolo Oneda nell'aprile 2021, mi sono state vicine. Nel maggio 2021, alcuni membri del Centro Anidra hanno rilasciato un comunicato stampa in cui definivano queste associazioni 'pseudo-associazioni dalla dubbia legalità e credibilità in lotta per il ripristino del reato fascista già abrogato di plagio, già abrogato perché incostituzionale', ed ancora parlando di ricerca di pubblicità a buon mercato da parte di profittatori privi di ogni cognizione di causa'. A seguito di queste dichiarazioni Francesca Cambi, portavoce di Anidra, Teresa Cuzzolin, amministratore unico e già imputata per circonvenzione di incapace, e Vincenzo Lalla, giornalista, risultano ora imputati per diffamazione, il processo inizierà il prossimo 14 marzo".

A parlare è Rita Repetto, sorella di Roberta, la 40enne uccisa dalle metastasi di un tumore dopo l'asportazione di un neo sul tavolo della cucina del centro Anidra di Borzonasca. Tragica vicenda che ha portato in primo grado in rito abbreviato alle condanne per omicidio colposo, a tre anni e quattro mesi ciascuno, per il "santone" del centro olistico Anidra, Paolo Bendinelli, e il medico bresciano Paolo Oneda. Processo che prosegue in questi giorni in appello: la procura ha nuovamente chiesto 16 anni di reclusione per Bendinelli e 14 anni per Oneda mentre i difensori hanno chiesto l'assoluzione dei due imputati. La sentenza è attesa per il prossimo 21 febbraio.

È stata invece posticipata al 15 febbraio l'udienza del processo con rito ordinario per Maria Teresa Cuzzolin, ex legale rappresentante del Centro Anidra di Borzonasca, accusata di circonvenzione d'incapace per le ingenti somme devolute da Roberta Repetto al centro. "Rinnovo la mia fiducia nelle istituzioni - ha concluso Rita Repetto - sperando che mia sorella ottenga la giustizia che merita in ogni procedimento in essere".