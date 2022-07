Ai domiciliari, va al bar a ubriacarsi e provoca rissa

La polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne per il reato di evasione.

Invece di restare in casa e rispettare le misure di custodia cautelare cui era stato precedentemente condannato, l'uomo è andato in un bar in via Jori e si è ubriacato.

Dopo aver importunato la barista alla ricerca di altri drink, il 40enne ha poi deciso di uscire dal bar per cercar rissa ed è stato preso a pugni in faccia. Sanguinante è rientrato nel locale e ha ripreso ad infastidire i clienti e la barista, che ormai esasperata, ha chiamato la polizia.

All’arrivo delle volanti, l’uomo ha cercato la fuga in direzione piazza Pallavicini ma è stato raggiunto, fermato ed identificato dagli agenti, non prima di aver opposto resistenza minacciandoli e cercando di intimidirli con le mani ormai completamente ricoperte di sangue.

Dopo aver chiamato i soccorsi per consentire all’uomo di essere medicato, gli agenti lo hanno sottoposto gli accertamenti di rito, ed hanno subito

riscontrato il fatto che il quarantenne era evaso dagli arresti domiciliari.

È stato quindi accompagnato in questura ed arrestato.