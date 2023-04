Precisazioni su centro estetico sanzionato

Pubblichiamo quanto ricevuto dal legale di uno dei due centri estetici di cui abbiamo parlato in questo articolo.

Nel centro estetico NOVA APHRODITE, come risulta dai relativi verbali, non è stato rinvenuto alcun dipendente “in nero” e/o irregolare: infatti, non è stata elevata dalla Guardia di Finanza alcuna sanzione, essendosi gli accertatori limitati a chiedere di produrre la documentazione in data successiva, a fronte della conservazione della stessa presso il commercialista di fiducia della società. Ugualmente, non corrisponde a verità il fatto che l’esercizio commerciale sia stato chiuso ovvero ne sia stata intimata la chiusura. Le uniche sanzioni – peraltro di natura amministrativa - comminate a NOVA APHRODITE sono relative alla mancata indicazione del responsabile tecnico e del nuovo indirizzo della società, trasferita da Via Picone a Via Cademosto.