Certosa, rissa a sprangate in pieno giorno

Sul posto, in via Rasori, anche la Croce rosa rivarolese

/ Via Giovanni Rasori

Pomeriggio "caldo" a Certosa dove, per motivi ancora sconosciuti, è scattata una rissa in via Rasori.

Un uomo è stato preso a sprangate davanti a un bar ed è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi dalla croce rosa rivarolese.

Sul posto la polizia per identificare le persone coinvolte e capire cosa abbia fatto accendere gli animi.

Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe stato aggredito da due persone che sono poi fuggite a bordo di un'auto.

La vittima, ferita alla testa, si è rifiugiata dentro il bar in attesa degli "angeli rosa" della pubblica assistenza che lo hanno soccorso.