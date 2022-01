Addio a Jolanda Zaino, anima del comitato liberi cittadini di Certosa

Se ne è andata Jolanda Zaino, presidente onoraria del comitato liberi cittadini di Certosa.

I concittadini ricordano la sua partecipazione alle attività pubbliche, a partire dall'iniziativa di fondazione del comitato: "La ricordiamo il giorno in cui, 10 anni, fa nel piazzale della Filea costituimmo il comitato, ci venne incontro per firmare per prima l'atto costitutivo e coniò da subito il nostro motto ragazzi "andiamo avanti" che ancora oggi ci dà la forza per continuare le nostre battaglie".

Conosciuta anche per aver insegnato ai bambini delle elementari il dialetto genovese, per i suoi racconti e poesie e per aver avviato, insieme a Paolo Lazarich, gli incontri al Mercato della rassegna: "Poeti a piede libero".

I funerali si terranno lunedì mattina alle 11.30 nella chiesa di San Bartolomeo della Certosa.