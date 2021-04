Lancia il telefono contro la fidanzata, ma colpisce in faccia un'amica

La polizia di Stato ha denunciato un 26enne peruviano, pregiudicato, per il reato di offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta (articolo 82 codice penale) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti in viso.

Gli operatori dell'ufficio prevenzione generale sono intervenuti nelle prime ore del mattino di domenica 11 aprile 2021 a seguito di una lite in un appartamento in via Jori a Certosa.

Il 26enne aveva passato la notte in compagnia di alcuni amici e della fidanzata e per futili motivi ha litigato con quest'ultima. Per la rabbia le ha lanciato contro il proprio telefono cellulare, ma ha sbagliato mira e ha colpito l'amica, che, accompagnata all'ospedale, è stata suturata al labbro superiore e dimessa con 10 giorni di prognosi.