Mostra il dito medio ai poliziotti e scappa di corsa, bloccato spacciatore

Giornata di corse e inseguimenti lunedì 7 febbraio 2022 per gli agenti della polizia di Stato di Genova. Nel primo caso gli uomini del commissariato Prè hanno bloccato un 43enne, che è stato denunciato perché trovato in possesso di droga. La seconda 'sfida' ha visto impegnati gli agenti di Cornigliano forse con il compito più difficile vista l'età del fuggitivo, 18 anni.

La corsa ha avuto inizio quando gli agenti hanno deciso di controllare il giovane fermo alla fermata del bus in via Jori a Certosa. Pronti, ai posti, via e il ragazzo, dopo aver alzato il dito medio verso gli agenti, è scappato a tutta velocità verso via Canepari.

Gli 'atleti' in divisa però non lo hanno mollato e sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo in piazza Torbella. Il giovane è stato trovato in possesso di due involucri conteneti circa otto grammi di cannabis e della somma di 160 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli operatori di rinvenire presso l'abitazione del 18enne un'agenda con su scritto nomi e cifre di presunti acquirenti e svariato materiale da confezionamento. Il giovane è stato denunciato.