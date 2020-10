Ubriaco alla guida di un furgone scappa dalla polizia, poi aggredisce gli agenti con un mattarello

Un genovese di 37 anni è stato arrestato dalla polizia in via Canepari a Certosa intorno alle 21.45 di venerdì 23 ottobre 2020.

L’uomo, alla guida di un furgone in stato d’ebrezza e a folle velocità, si è imbattuto in una volante del Commissariato Cornigliano e in una pattuglia della Polizia Stradale. Gli agenti si sono messi subito all’inseguimento azionando i dispositivi acustici e luminosi.

Dopo circa un chilometro sono riusciti a fermarlo in via Zella dove il 37enne, sceso dal veicolo armato di mattarello, li ha minacciati e ingiuriati. Grazie all’uso dello spray al peperoncino sono riusciti a fermarlo e a metterlo in sicurezza. Durante la sua folle corsa per sfuggire al controllo ha effettuato repentini cambi di direzione e brusche frenate.

L'uomo, sanzionato per numerose violazioni del codice della strada tra cui guida senza patente, verrà giudicato per direttissima: è stato arrestato per i reati di danneggiamento, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale ed è risultato essere pluripregiudicato per resistenza e minacce e per svariati reati contro il patrimonio.