Certosa: ladri nella sede del Comitato Liberi Cittadini

Nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 settembre 2023 i ladri hanno preso di mira la sede del Comitato Liberi Cittadini di Certosa di via Garello facendo razzia all'interno dopo aver messo a soqquadro per cercare oggetti di valore. Rubato un computer.

A denunciare quanto accaduto è lo stesso Comitato, da tempo attivo nel quartiere di Certosa con diverse battaglie su diversi fronti. Sui social sono state pubblicate alcune fotografie del locale dopo l'incursione: "Ecco come si presentava questa mattina la nostra sede - si legge -. Ovviamente questo rallenterà in qualche modo il nostro lavoro, visto che in questi giorni stavamo preparando una nuova assemblea pubblica e tutti documenti e slide erano sul computer che hanno portato via".

"Ovviamente quanto accaduto non ci fermerà - conclude il Comitato Liberi Cittadini di Certosa - e se qualcuno lo avesse pensato, ha pensato male. Noi non molliamo e andiamo avanti". Il furto è stato denunciato alla polizia, che ha avviato le indagini dopo un sopralluogo.