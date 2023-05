Certosa, flash mob con piscina e barchette di carta, il comitato: "Waterfront? Il sindaco venga anche a parlare con noi"

Flash mob del Comitato Liberi Cittadini di Certosa con piscina gonfiabile e barchette di carta nella mattinata di sabato 27 maggio 2023. Protesta 'goliardica' mentre alla Foce venivano riempiti i canali del Waterfront di Levante con lo 'stappamento' dei 18 fori realizzati nella paratia di ponente.

"Invece del waterfront noi abbiamo le piscine, invece degli yacht abbiamo le barchette - ha affermato, ironizzando, il presidente del comitato Enrico D'Agostino - ma questa per il nostro sindaco è la colonia di Certosa visto che non ci degna neanche di uno sguardo e di un ascolto. Abbiamo realizzato questo flash mob per dimostrare come noi veniamo considerati in questo momento".

"Dal 2021 - ha spiegato ancora il presidente del comitato - il sindaco non viene a spiegarci cosa ci dobbiamo aspettare fino al 2024 per la metropolitana e fino al 2026 per la linea del treno merci. Non ne possiamo più. In questi giorni, tra l'altro, sono iniziati i lavori di abbassamento dei piloni della metropolitana, con rumori che 450 bambini di una scuola sono costretti a subire tutti i giorni, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Siamo esasperati, chiediamo al sindaco un incontro pubblico. Il comitato può fare la sua parte, ma dal punto di vista tecnico e politico le risposte le deve dare il primo cittadino".

Il Comitato sta anche raccogliendo le firme (627 sono già state raccolte) per chiedere un'assemblea pubblica al sindaco Marco Bucci, nel quartiere di Certosa.