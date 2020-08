Scambiato per il rivale fuggito, papà preso a pugni con il figlioletto in braccio

Colpevole solo di indossare vestiti simili a quelli di un’altra persona e preso a pugni in mezzo alla strada, mentre aveva il figlio in braccio e la compagna al fianco.

È successo domenica notte in via Jori: ad aggredire il giovane, due cittadini romeni di 21 e 30 anni, entrambi ubriachi, che avevano discusso poco prima con un cittadino ecuadoriano che, vista la situazione, era fuggito. I due si erano messi all’inseguimento, e incrociando la famigliola hanno scambiato il papà per il rivale, prendendolo a pugni.

Solo grazie all’intervento di alcuni passanti la situazione non è degenerata. All’arrivo della polizia, i due aggressori erano a terra, immersi nei fumi dell’alcol, e hanno provato a ribellarsi offendendo e spintonando gli agenti. Sono stati denunciati entrambi per minacce e resistenza a pubblico ufficiale e, sanzionati per ubriachezza, il 21enne è stato denunciato anche per lesioni avendo colpito lui il giovane papà.