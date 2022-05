Certosa: arresti per spaccio di droga ed estorsioni

Al termine di un'indagine iniziata nel 2021, denominata 'Operazione Certosa', la Polizia ha eseguito cinque misure cautelari nei confronti di persone ritenute responsabili a vario titolo di spaccio di droga ed estorsioni. Tre le custodie in carcere e due gli obblighi di soggiorno a Genova.

Tutto è iniziato in seguito ad alcune segnalazioni su un noto pluripregiudicato di Rivarolo, un 65enne sospettato di spaccio di rilevanti quantitativi di eroina e cocaina. La squadra investigativa del commissariato di Cornigliano ha trovato riscontri sin dai primi giorni di attività e ha sequestrato sostanze stupefacenti a diversi soggetti, tra questi un 45enne arrestato in flagranza con 400 grammi di eroina.

Sotto il coordinamento della Procura le indagini sono proseguite anche con installazione di telecamere e intercettazioni telefoniche, che hanno permesso di ricostruire il modus operandi del 65enne, che si avvaleva della collaborazione pressoché costante di quattro persone, tra cui il suo figliastro.

"Dalle indagini è emerso con chiarezza che lui fosse l’indiscusso leader del gruppo criminale - spiega la Polizia - , infatti l’uomo impartiva regolarmente le proprie indicazioni su come, quando e da chi si doveva acquistare lo stupefacente e su come, quando e a che prezzo andasse poi rivenduto. In più circostanze il 65enne, spalleggiato dai suoi più stretti collaboratori, ha inflitto violenze fisiche e minacce nei confronti dei 'clienti' non puntuali con i pagamenti".

Nel corso delle indagini i poliziotti hanno notato che il 65enne, insospettito dai vari sequestri di stupefacente effettuati dagli investigatori, ha cominciato a cambiare utenze telefoniche, nella speranza di non essere intercettato. Tra i 'rifornitori' anche alcune persone che operavano tra Alessandria e Pavia.

Nel complesso l’operazione di polizia giudiziaria, oltre alle cinque misure cautelari eseguite lo scorso 20 maggio, ha portato all’arresto in flagranza per spaccio di stupefacenti di sei persone, alla denuncia a piede libero di altre due e al sequestro di 890 grammi di eroina e di 268 grammi di cocaina. "In particolare - prosegue la Polizia - si sottolineano due arresti, a carico di un 40enne e di un 56enne, sorpresi rispettivamente il primo con oltre 100 grammi tra cocaina ed eroina, il secondo con oltre 400 delle medesime sostanze stupefacenti, entrambi collaboratori fidati del 65enne".