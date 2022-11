Lasciato in casa legato alla cyclette, cagnolino salvato dalla polizia di Stato

Lo hanno trovato legato alla cyclette con una corda lunga pochi centimetri. Non aveva nemmeno lo spazio a disposizione per sdraiarsi il meticcio che questa mattina è stato salvato dalla polizia di Stato.

Gli agenti sono intervenuti su segnalazione in un appartamento in via Adamello. Il cibo ammuffito nella ciotola e niente acqua a disposizione, intorno disordine e degrado. Alla vista dei poliziotti il cagnolino gli ha dato la zampa affidandosi completamente a loro.

Grazie all'intervento della Croce Gialla, il cane è stato prelevato e portato al canile municipale Monte Contessa dove è stato visitato dalla veterinaria. L'animale, forse perchè costretto a stare fermo in quel poco spazio, zoppica e non appoggia bene le zampe anteriori.

La detentrice del cane sarà denunciata per maltrattamento animale.