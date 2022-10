Il bimbo ha fretta di nascere: partorisce in casa aiutata dalla figlia di 14 anni e dalle indicazioni del 118

Il bimbo aveva fretta di nascere, così tanta fretta che non ha aspettato l'arrivo in ospedale: momenti di preoccupazione - ma anche di grande felicità - all'arrivo del piccolo nato in una casa di Certosa.

La madre all'arrivo delle prime contrazioni non ha fatto in tempo a recarsi in ospedale: il piccolo era già in arrivo. E dunque ha partorito in casa con un'aiutante di eccezione: la figlia di 14 anni, ora sorella maggiore del bebè, aiutata a sua volta dalle indicazioni telefoniche del 118.

Il tutto è durato pochi (ma interminabili) minuti. Quando l'ambulanza della Croce Rosa Rivarolese è arrivata sul posto, insieme all'automedica, il piccolo era già uscito dal grembo materno e i volontari hanno trovato madre e figlia intente a seguire attentamente la voce del 118 per pulirlo e per le prime manovre da effettuare subito dopo la nascita.

Tutto è bene quel che finisce bene: grazie anche all'aiuto della coraggiosa 14enne, la mamma e il bebè stanno bene e sono ora assistiti in ospedale.