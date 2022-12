La Fontanabuona ricorda i suoi partigiani

Si è tenuta sabato 17 dicembre, presso Favale di Malvaro, la cerimonia in memoria dei partigiani caduti nell'inverno 1944. La commemorazione, a cui ha partecipato come ogni anno il gonfalone della Città Metropolitana di Genova, in questa occasione accompagnato dal consigliere Giacomo Robello, ricorda i fatti avvenuti in quel tragico inverno di 75 anni fa, quando i soldati della Wehrmacht e gli alpini della Monterosa, saliti dalla Fontanabuona, posizionando cannoni e mortai sul monte Caucaso, fecero fuoco su Barbagelata e Centonoci.

Sorpresi in un casone di Centonoci, i membri del Comando della brigata Berto attuarono un disperato tentativo di fuga, conclusosi tragicamente. Furono in cinque (Alfredo Carzino, Mario Chiesa, Battista Coppini, Luigi De Giovanni, Giovanni Napoli) a cadere quel 22 dicembre 1944 sotto il fuoco degli assalitori.

Un mese prima, il 29 novembre 1944, sul monte Pagliaro venivano uccisi Giacomo Croce e Mario Ginocchio. La commemorazione di Favale di Malvaro ha ricordato anche il sacrificio di Bartolomeo Lusardi e Luigi Squeri, trucidati a Borgonovo Ligure il 24 dicembre 1944, e di Agostino Paggi, scomparso nell'orrore di Mathausen il 2 aprile 1945.

La cerimonia commemorativa è iniziata alle 10.30 con la deposizione delle corone, seguita dal il saluto di Ubaldo Crino, sindaco di Favale Di Malvaro e l'orazione di Armando Sanna, vicepresidente del Consiglio regionale della Liguria.