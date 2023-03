L’Istituto Idrografico della Marina compie 150 anni: la consegna della bandiera in piazza Matteotti

Cerimonia solenne venerdì mattina in piazza Matteotti, a Genova, per la consegna della bandiera all’Istituto Idrografico della Marina che compie 150 anni.

La bandiera d’Istituto è stata consegnata alla presenza del sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, del capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Enrico Credendino e delle massime autorità civili, militari e religiose tra cui il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'arcivescovo di Genova Marco Tasca.

"Ricordiamo tutti i nostri eroi che col loro sacrificio hanno reso la Nazione migliore. La cerimonia conferisce un importante riconoscimento all'organo cartografico dello Stato - ha detto il sottosegretario alla Difesa -. Sono 150 anni che l'istituto produce carte nautiche aggiornate per supportare i naviganti nel loro lavoro quotidiano, dallo scandagliamento dei fondali al rilievo delle coste fino alla stampa delle carte, attività dall'elevato valore".

E ancora: "Il dominio marittimo è quello più importante e strategico da tutti i punti di vista. Da quello dell'energia, se l'Italia vuole essere un hub energetico nel Mediterraneo; dal punto di vista della sicurezza per quello che succede nelle acque, in superficie e in profondità; da quello delle risorse che ci sono sui nostri fondali; dal punto di vista della protezione dell'ambiente. La città e il porto di Genova, con l'Università e l'istituto che oggi compie 150 anni ricoprono un ruolo strategico e all'avanguardia per il nostro Paese. Dal mare, che dobbiamo proteggere in quanto nostro alleato, potrà arrivare ancora beneficio per il benessere, per la popolazione, potrà diventare ancor più una risorsa".