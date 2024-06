Festa della Repubblica: la cerimonia in centro e i nuovi cavalieri, ufficiali e commendatori

Si è svolta domenica 2 giugno 2024 in piazza Matteotti la cerimonia istituzionale per celebrare la 78esima Festa della Repubblica. La prefetta di Genova, Cinzia Torraco, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose ha passato in rassegna lo schieramento della compagnia d’onore in armi e ha assistito alla cerimonia dell’alzabandiera. Poi è stato letto il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed è stata consegnata la medaglia d’oro al merito civile al comitato regionale della Croce Rossa Italiana per l’operato in occasione del crollo del ponte Morandi.

La cerimonia è poi proseguita nel chiostro del museo Diocesano, con la consegna delle onorificenze dell’ordine 'al merito della Repubblica Italiana' (in fondo l'elenco completo dei premiati). Alessandro Piana, presidente a interim della Regione Liguria, è intervenuto dichiarando: "La giornata di oggi ci ricorda che i principi della nostra Costituzione debbono sempre trovare attuazione nel massimo e reciproco rispetto dei poteri e degli organi previsti dalla Carta costituzionale. In un’occasione solenne come questa abbiamo il dovere di immedesimarci nel senso di orgoglio e di partecipazione di tutti coloro che hanno vissuto quell’esperienza di transizione; quegli Italiani e quelle Italiane che, nella più alta espressione della democrazia, il voto, si strinsero nell’eleggere i Deputati dell’Assemblea Costituente, cui sarebbe spettato il compito di redigere ciò che, più di tutto, rappresenta e suggella il senso di cittadinanza e appartenenza alla Repubblica Italiana: la nostra Costituzione".

In occasione della Festa della Repubblica è prevista anche l’apertura straordinaria dei palazzi delle istituzioni, attraverso l'iniziativa 'palazzi svelati'. (a questo link elenco e dettagli). Tra le 22 dimore storiche che domani apriranno i battenti per rivelare a cittadini e turisti i propri tesori ci sono tre novità: Villa Sauli Bombrini Doria (sede del Conservatorio Paganini nel quartiere di Albaro), il Chiostro dei Canonici di San Lorenzo (Museo Diocesano di Genova) e il Palazzo Ducale di Genova.

Festa della Repubblica: i nuovi cavalieri, ufficiali e commendatori