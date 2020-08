Genova nella top 10 delle città italiane che ricercano i sintomi delle malattie su Google

Pur sapendo che occorre sentire prima di tutto il parere di un medico, in molti italiani è forte (e sbagliata) la tentazione di cercare su Google i sintomi di un malessere - soprattutto in questi mesi di pandemia - per cercare indicazioni. Più precisamente, l'87% degli italiani ammette di avere consultato il web prima di rivolgersi a un professionista.

Ma quali sono le cittá italiane che utilizzano il motore di ricerca piú di frequente, e quali sono le più pessimiste quando si tratta di giungere ad un'auto diagnosi?

Kaizen, agenzia di Digital PR a Londra, ha collaborato con Lenstore per condurre un sondaggio al fine di scoprire in quale occasione e in che modo gli Italiani si rivolgono a Google per una diagnosi, e quali sono le cittá piú ipocondriache d’Italia.

E nella top 10 ci finisce anche Genova, in sesta posizione. Le cittá Italiane con la percentuale maggiore di intervistati che ammettono di avere cercato su Google i sintomi di un malessere prima di contattare un medico infatti sono:

Torino - 95%

Bari - 94%

Reggio Calabria - 93%

Palermo 90%

Cagliari 90%

Genova 89%

Firenze - 86%

Milano - 86%

Napoli - 85%

Roma - 85%

Tra l'altro, Torino (35%), Genova (34%) e Palermo (31%) sono le cittá con la percentuale maggiore di intervistati che manifestano la tendenza di trarre la conclusione peggiore quando si ricorre a Google per una diagnosi.

A cercare i sintomi di un malessere sul motore di ricerca sono per lo più i giovani tra i 25 e i 34 anni (93%) seguiti dalla fascia di chi ha più di 55 anni (75%).