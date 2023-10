Minaccia e tenta di sfondare la porta di casa del padre anziano: arrestato

Oltre ad aver già minacciato più volte l'anziano padre - fatto per cui era già noto alle forze dell'ordine - ha cercato di sfondare la porta di ingresso per raggiungerlo pur non potendosi avvicinare. Per questo è stato arrestato dai carabinieri.

Protagonista della vicenda è un 40enne italiano, pregiudicato, gravato dalla misura cautelare a seguito di ripetute minacce al genitore convivente: lo scorso pomeriggio, l'uomo, ha cercato di entrare in casa dell'anziano usando la forza e cercando di sfondare la porta di ingresso.

Grazie all'immediato intervento dei carabinieri del comando provinciale di Genova, è stato bloccato e arrestato per la violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare.