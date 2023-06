Ricerche in corso per un 74enne scomparso da Ceranesi

Ricerche in corso da mezzanotte per un uomo che non ha fatto rientro a casa.

L'allarme è stato lanciato dai familiari preoccupati di non ricevere notizie dal 74enne uscito ieri pomeriggio, lunedì 26 giugno, per una passeggiata ai piani di Praglia, a Ceranesi.

Impegnati nella ricerca, con base di fronte al ristorante La Chelina, le squadre dei vigili del fuoco insieme all'unità cinofila.