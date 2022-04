Lavori in corso, niente acqua a Ceranesi

Lavori in corso e niente acqua a Ceranesi giovedì 7 aprile 2022 dalle ore 08:30 alle ore 15:30. Lo ha comunicato Iren Acqua per alcuni interventi di distrettualizzazione delle reti di distribuzione

Interruzione idrica a Ceranesi, 7 aprile 2022

Niente acqua, quindi, nelle seguenti vie del comune di Ceranesi.

via Paravanico

via Borgo Rossi

via Piani di Praglia

via Torbi

via S.M.di Paravanico

via Conte Ernesto Lombardo

via Bartolomeo Parodi 281/285/287

"Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe - spiega Iren in una nota - alla riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno, comunque, in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente".