Alterato da farmaci e droga minaccia i carabinieri con un bastone

La scorsa notte i carabinieri sono intervenuti a Ceranesi perché era stata segnalata una persona pericolosa in paese. Un 30enne che, in stato di alterazione dovuto alla possibile assunzione di farmaci e sostanze stupefacenti, poteva essere pericoloso per sé stesso e per gli altri.

Arrivati sul posto i militari hanno trovato l'uomo a casa, in forte stato di agitazione. Alla vista degli uomini in divisa ha dato di matto e ha cominciato a minacciarli impugnando un bastone, per poi strattonarli.