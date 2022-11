Il vento abbatte due alberi che tirano giù una ringhiera e si schiantano sulla strada

Attimi di paura al Cep, in via II Dicembre 1944, dove il forte vento di mercoledì pomeriggio ha abbattuto due alberi che hanno a loro volta tirato giù una ringhiera prima di schiantarsi al suolo, per strada.

Per fortuna in quel momento - tra i civici 73 e 83 - non stava passando nessuno e non c'erano auto parcheggiate: sono stati allertati dai cittadini i vigili del fuoco che si sono subito recati sul posto per mettere la strada in sicurezza tagliando gli alberi rovinati sull'asfalto.