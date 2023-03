Sangue al Cep, uomo accoltellato all’alba

Alba di sangue questa mattina al Cep dove in via della Benedicta un uomo è stato preso a coltellate.

Per fortuna, i fendenti lo hanno raggiunto superficialmente allo sterno e l'ambulanza della Misericordia Ponente Soccorso uscita in codice rosso - il più grave - lo ha poi ricoverato in giallo. Visitato all'Evangelico di Voltri, i medici gli hanno dato sette giorni di prognosi.

L'aggressore, dopo il pattugliamento della zona, è stato arrestato dai poliziotti delle volanti e portato in questura. Secondo quanto appreso, il 26enne italiano in seguito ad una lite in strada si sarebbe scagliato contro un ragazzo egiziano ferendolo con un coltello.

Perquisito dagli agenti il giovane, che avrebbe anche una disabilità mentale, è stato trovato in possesso di altre lame tra cui una mannaia.