Uccise il padre al culmine di una lite, assolto

È stato assolto Claudio Evangelista, l'uomo, che, il 9 ottobre del 2022, al culmine di una lite, ha preso un coltello e ha colpito il padre Francesco di 77 anni, uccidendolo. La tragedia si è consumata al Cep, in un appartamento di via Novella.

L'omicida, con problemi psichiatrici, era seguito dagli specialisti della Salute mentale di Pra', proprio per questo è stato assolto per vizio totale di mente. Secondo la perizia, l'uomo, paragonato a un bimbo di otto anni, non può fare male ad altri e la sua rabbia si è riversata sul padre, che lo vessava da anni.

Evangelista resterà un altro anno in libertà vigilata presso la casa alloggio in provincia di Cuneo dove già alloggia. La scintilla dell'aggressione sarebbe stata una lite per futili motivi. A chiamare i soccorsi era stata la sorella, che aveva trovato il padre a faccia in giù nel soggiorno già privo di vita.