Cep, rimosse dalla polizia locale dieci auto abbandonate

Erano finite per far parte del corredo urbano del Cep, ma più che altro rappresentavano uno degli elementi di degrado del quartiere.

Dopo le segnalazioni dei residenti, inviate per anni, finalmente una decina di auto abbandonate sono state rimosse dalle strade di Ca' Nuova. L'operazione eseguita dalla polizia locale ha visto anche la presenza del consigliere comunale Fabio Ariotti: "Operazione riuscita. Continuerà nei prossimi giorni la rimozione di auto e moto e la pulizia dei piazzali".

Sono 150 le carcasse che in totale saranno portate via dalla zona per restituire spazio e decoro all'abitato.