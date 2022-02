Allarme processionarie: prima (impressionante) segnalazione a Genova

Invasione di processionarie in via 2 Dicembre al Cep, sopra a Pra'.

I residenti si sono trovati assediati dalle "gatte pelose" che all'altezza del civico 93 hanno creato delle impressionanti catene lunghe fino a otto metri.

La rottura dei nidi di processionarie dovrebbe essere un fenomeno tipico della primavera inoltrata ma la stagione alle porte sembra voler anticipare i tempi quest'anno come si è visto - con meno apprensione - anche con la fioritura precoce della mimosa.

Le processionarie infatti sono pericolose per bimbi, piante e animali. Questo insetto è altamente distruttivo per le pinete, le sue larve e i suoi peli urticanti possono provocare irritazioni cutanee, asma e congiuntiviti sia agli umani (soprattutto bambini) sia agli animali domestici. In quest’ultimo caso bisogna prestare particolare attenzione: il contatto con l’apparato digerente o respiratorio dell’animale potrebbe essere fatale.

Il dottor Stefano Ferretti dell'assessorato all'ambiente del Comune di Genova ha spiegato che: "La processionaria in quanto fitopatologia non viene trattata in questa fase mediante disinfestazioni, ma si procede mediante il taglio delle branche interessate ai nidi. Si consiglia di prestare molta attenzione nella rimozione dei bruchi in processione. La movimentazione puà creare l'aerodispersione dei peli urticanti che, se inalati o a contatto con la cute, possono portare a reazioni allergiche".

Della situazione è stato informato l'assessorato ai Lavori e manutenzioni e, in caso di problematiche per l'incolumità pubblica, l'esperto consiglia di contattare la polizia locale.