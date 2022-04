Quartiere del Cep senza medici, Toti: "Nessuna criticità, assistenza garantita a Voltri"

Durante la seduta pomeridiana del consiglio regionale di martedì 5 aprile 2022 Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha presentato un'interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di risolvere il problema della carenza di medici di medicina generale nel quartiere del Cep di Genova Pra'.

Il consigliere ha rilevato che nel quartiere vivono seimila abitanti, in gran parte anziani, ma non ci sono medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e questa situazione è resa ancora più grave dalla pandemia e dalla carenza di medici di assistenza primaria.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha spiegato che la procedura consente al medico assegnatario di aprire studi in qualsiasi quartiere dello stesso Comune, senza alcun vincolo di prescrizione da parte della Asl e, in ogni caso, nella zona non ci sono criticità in quanto ai residenti l'assistenza è garantita negli studi di medicina generale del quartiere limitrofo di Voltri.