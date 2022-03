Il Cep rimane senza medico di famiglia, la proposta: "Taxi gratis per spostarsi negli studi medici di Voltri"

L'ultimo medico di famiglia del Cep è andato in pensione, e ora il quartiere rimane sprovvisto di assistenza sanitaria di base. Un problema soprattutto per gli anziani e per le persone che non hanno mezzi propri, per le quali spostarsi diventa difficile. A questo proposito, come soluzione provvisoria, il comune sta pensando a una convenzione con i taxi per portare i pazienti a Voltri, negli studi rimanenti.

A sollevare il tema, in consiglio comunale, è stato il consigliere comunale Valeriano Vacalebre (FdI). Il vicesindaco Massimo Nicolò ha risposto che "prima dell'attivazione di uno studio medico fisso al Cep, ci siamo mossi per venire incontro alle esigenze dei cittadini seppur in modalità provvisoria. Nei prossimi 2-3 giorni riusciremo a raggiungere una soluzione ovvero una convenzione con i taxi tale per cui i cittadini residenti al Cep possano recarsi gratuitamente a Voltri, negli studi dei medici di famiglia che hanno il bacino di utenza relativo a quel quartiere".

Si tratta di una prova: "Vedremo come andrà questa sperimentazione in attesa che si riesca a posizionare uno studio medico fisso facilemnte raggiungibile dai pazienti del Cep".