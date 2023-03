Al Cep le generazioni si incrociano: lezioni gratis di smartphone per over70 e di fumetti per adolescenti

Tutti i giovedì, poco prima delle 16,30, all'Arci Pianacci del Cep le scale interne che portano da una sala all'altra si riempiono di adolescenti e over70: due fasce generazionali diversissime che si ritrovano e si mescolano per andare a lezione in via della Benedicta, contribuendo a mantenere vivo il circolo e il quartiere. L'occasione è la ripresa di due laboratori gratuiti: quello di fumetto per i ragazzi, e quello di smartphone per i "meno giovani".

Attualmente a frequentare le lezioni sono una quindicina di over70, in gran parte donne, e una decina di giovani, tutti minori, assistiti dai docenti Stefano Massari e dal noto illustratore Enrico Macchiavello. "I due insegnanti sono quasi di casa al Pianacci - spiega Carlo Besana, presidente onorario del circolo - e sempre con lo stesso compito: formare gli anziani all’utilizzo delle app più comuni dello smartphone e a difendersi dalle truffe digitali e formare i giovani a sperimentare le loro abilità artistiche, a raccontare le loro emozioni attraverso uno dei linguaggi senza età. Tutto questo accade al Cep, zona di frontiera cittadina che da anni (esattamente dal marzo 1997, ndr), grazie anche al Circolo Arci Pianacci, prova ad allargare i confini della conoscenza, dei saperi, della socialità con una miriade di proposte, ad accesso gratuito, trasversali a tutte le fasce di età".

Le lezioni fanno parte del progetto “Ri-Uscire: socialità e partecipazione a ponente”, finalizzato a contrastare l’isolamento delle persone Over 70 sorto o aggravato a seguito della pandemia covid-19, è ideato e realizzato dal Circolo Arci Pianacci con il sostegno della Fondazione Carige. L’attività del Circolo Arci Pianacci, promossa e realizzata grazie a centinaia di ore annuali di impegno su base volontaria, fruisce anche nel 2023 di sostegno economico da parte del Comune di Genova e della Fondazione Compagnia di San Paolo.