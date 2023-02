Cep, Bucci striglia i 'suoi' sulle condizioni del quartiere

Dalle 18 alle 20 di giovedì 2 febbraio 2023, a Palazzo Tursi Albini, alcuni cittadini del Cep, tra cui Dario Di Giorgi e Alfonso Leandri, hanno incontrato il sindaco Marco Bucci, il vice sindaco Pietro Picciocchi, l'assessore alla Politica della Casa, Valeriano Valcalabre e i dirigenti al Patrimonio del Comune e Alla Politica della Casa Francesco Ciserchia e Giovanni Chiappe. Presenti anche il presidente del Municipio VII Ponente, Guido Barbazza, e, per Arte Genova, l'amministratore unico Paolo Gallo e il dirigente Giardini Paolo.

"Il sindaco ha analizzato la relazione dei problemi de Cep di Pra' - spiega Dario Di Giorgi -, ha più volte ripreso i vari assessorati e tecnici del Comune e Arte per il cattivo funzionamento da parte di tutti. Si è soffermato sui problemi del degrado dei rifiuti, della mancanza di controlli e la mancanza di telecamere, ha detto che entro una settimana le due discariche del Cep, una situata in via della Benedicta all'altezza del civico 44 e una alla scuola Aldo Moro in via Martiri del Turchino dove oltretutto 10 anni fa insegnava sua madre a tutt'oggi non sono sparite, anzi aumentate".

"Inoltre - prosegue Di Giorgi - non ha tollerato che a tutt'oggi la polizia locale non ha rimosso vari mezzi abbandonati già censiti da 2 anni, poi ha chiesto di mettere urgentemente nelle case sfitte, anche quelle che sono da ripristinare, persone che hanno bisogno di casa, dando la possibilità di farli entrare, scontando l'affitto per anni, per fare i lavori in modo di bloccare l'uso improprio oppure di abusivismo".

"Mentre per i riscaldamenti ad oggi bisogna ancora stringere i denti per una parte di cittadini al freddo, perché servono grandi manutenzioni e a costi altissimi", conclude Di Giorgi.